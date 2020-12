Mike D’Antoni est beaucoup plus qu’un simple assistant pour Steve Nash

Dans trois semaines, c’est à coup sûr le coach qui aura le plus de projecteurs braqués sur lui ! Quelques années après sa retraite sportive, et alors qu’il semblait s’éclater dans son rôle de consultant TV et des Warriors, Steve Nash débarque sur le banc des Nets pour entraîner Kyrie Irving et Kevin Durant. À ses côtés, on retrouve Mike D’Antoni, et Nash avoue que son équipe jouera vite, et même très vite, comme les Suns du milieu des années 2000.

« On veut un style de jeu rapide. On veut accélérer le jeu en transition, et jouer sur tout terrain, et sur demi-terrain, on veut prendre des décisions rapides, écarter le jeu et tirer profit de notre création et de notre adresse » explique-t-il. « On a quelques pivots qui sont des menaces verticales, et on peut vraiment mettre la pression au-dessus du cercle. Mais on peut aussi les écarter, et faire en sorte que le terrain soit difficile à couvrir. »

Humilité et bonne humeur

Est-ce qu’il voit justement des similitudes entre ses Suns et ces Nets qu’il va découvrir ? « Je pense vraiment qu’il y aura des similitudes. Mais je pense aussi clairement que notre manière de jouer à Phoenix est très commune aujourd’hui. Regardez la NBA actuelle, on voit beaucoup d’équipes qui jouent comme ça par certains côtés. On aura quelques similitudes, mais il faut aussi tenir compte de notre personnel. Il y a une partie de stratégie, une partie de naturel. On va laisser ça se développer. »

Pour l’aider, Mike D’Antoni sera son spécialiste offensif, et l’ancien coach des Rockets a semble-t-il déjà conquis tout le monde. « Il est déjà le chouchou de tout le monde dans les bureaux. Il apporte clairement sa personnalité avec du charme et son sens de l’humour » poursuit Steve Nash. « Pour quelqu’un qui a été coach pendant si longtemps et qui a eu tant de succès, il est incroyable humble. »

Et puis, Steve Nash reconnait que c’est idéal pour débuter dans le métier de s’appuyer sur son ancien entraîneur, à la fois pour son expérience mais aussi pour leur complicité née à Phoenix.

« Il m’apporte une dose incroyable de confort, le genre de personne qui peut aider à avancer, avec un coup de fil, un SMS ou en tapant à sa porte, pour profiter de ses idées. Mike est dans une situation où il fait cela depuis si longtemps et il possède une vision et un ensemble de compétences uniques. Il est incroyable pour moi, mais aussi génial chaque jour ici dans les bureaux, et les gens se sont rapidement tournés vers lui.«