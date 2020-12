Delon Wright espérait atterrir à Detroit depuis un bon moment

Delon Wright a été l’un des protagonistes clés, direct et indirect, du titre des Raptors en 2019. En plus de ses performances en sortie de banc durant la saison régulière, il est aussi connu pour avoir été intégré à l’échange permettant l’arrivée de Marc Gasol au Canada.

En février 2019, le meneur rejoignait les Grizzlies en compagnie de C.J. Miles et de Jonas Valanciunas. Mais déjà à l’époque, le remplaçant avait une autre franchise en tête : Detroit. Près de deux ans plus tard, et après un nouvel échange en provenance de Dallas, le voilà arrivé à destination.

« J’étais franchement heureux », décrit le joueur, « parce qu’on essayait d’arriver ici depuis deux ou trois ans. Au départ, avant d’être échangé chez les Grizzlies, c’était du 50-50 pour que je vienne ici. Je suis content d’y arriver enfin et d’avoir cette grosse opportunité de grandir avec cette franchise. Je ne pouvais pas demander mieux. »

Detroit, le meilleur endroit pour se développer ?

Mais pourquoi les Pistons, particulièrement ? « Parce que je savais que je pouvais m’épanouir en tant que meneur de jeu. Et que, si je devais quitter Toronto, j’aurais eu une chance de me développer et je me disais que Detroit était le bon endroit pour le faire. »

Lorsqu’il était à Toronto, il devait se contenter d’un temps de jeu restreint, derrière Kyle Lowry. Il partageait la vedette avec Fred VanVleet parmi le cinq des remplaçants de l’équipe. « J’avais le sentiment que pour tous les gars que j’ai côtoyés, nous avons en quelque sorte dû attendre notre tour pendant au moins un an, pour apprendre de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, et de certains des vétérans », se souvient-il, en saluant le travail de développement de son coach de l’époque, et coach de nouveau, Dwane Casey.

À défaut de gagner le Michigan au moment de l’échange, Delon Wright a tout de même pu se montrer en rejoignant Memphis. Il avait hérité du poste de meneur titulaire et fait parler sa polyvalence avec 12 points, 5 rebonds et 5 passes sur cette séquence d’une vingtaine de matches. Avec notamment, trois triple-double pour terminer la saison.

Coincé dans le « corner » à Dallas

De quoi faire monter sa cote au moment de s’engager avec les Mavericks, pour jouer les doublures de Luka Doncic, avec un beau contrat à la clé (28 millions de dollars sur trois ans). Son rendement dans le Texas a finalement été comparable à celui qu’il affichait dans l’Ontario.

« J’ai eu l’impression que (les Mavs) voulaient que je sois plutôt un « 3-and-D », à rester dans le « corner » et jouer en fonction de Luka, ce qui me va mais au bout d’un moment, c’était plus compliqué. J’aime avoir le ballon en main pour être un distributeur, non pas pour marquer mais créer et maintenir mon rythme. La plupart du temps (à Dallas), j’étais dans le « corner ». »

Qu’en sera-t-il à Detroit ? Au-delà de ses retrouvailles avec Dwane Casey, il va devoir se faire sa place aux côtés de Derrick Rose et de Killian Hayes. « Ils m’ont fait venir pour jouer avec Derrick et lui. Je jouerai sur les postes 1 et 2, avec et sans ballon. Cela correspond parfaitement à mes points forts, de jouer avec un autre arrière ou d’être le meneur. On en a parlé et c’est ce qui m’a vraiment intrigué en venant ici. Je ne peux rien demander de mieux. »