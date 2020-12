Frank Ntilikina déterminé à se battre pour ses minutes

Ça fera bientôt neuf mois que Frank Ntilikina n’a plus foulé les parquets à l’occasion d’un match NBA. Pas de chance pour lui, la suspension est intervenue alors qu’il venait de réaliser son meilleur match offensif en carrière la veille du 11 mars, sur le parquet des Wizards (20 points, 10 passes décisives dans la défaite des Knicks, 122-115).

L’arrêt brutal de l’exercice 2019-2020 a donc été vécu comme une déception par le « French Prince » qui se sentait de plus en plus à l’aise en sortie de banc, avec Mitchell Robinson notamment.

« C’était vraiment décevant, a réagi ainsi Frank Ntilikina à l’occasion de sa visioconférence de presse de reprise. « La fin de la saison dernière m’a vraiment beaucoup motivé. J’ai vu des améliorations. Quand vous travaillez vraiment dur chaque jour pour vous améliorer, c’est vraiment motivant quand vous voyez ces améliorations, quand vous sentez ça sur le terrain. Ça m’a donné beaucoup d’énergie pour l’avenir ».

La concurrence pour continuer à avancer

Même s’il a (encore) été la cible de rumeurs, l’ancien meneur de Strasbourg est toujours un Knick, prêt à embrasser la concurrence et se distinguer aux yeux d’un nouveau coach, Tom Thibodeau. Aux côtés de Dennis Smith Jr. et Elfrid Payton, un nouveau « combo guard » est arrivé pour pimenter la concurrence : Austin Rivers.

« Ça fait partie du jeu », a-t-il ajouté. « Nous avons beaucoup d’arrières dans cette équipe, beaucoup de compétiteurs, ce qui va faire ressortir le meilleur de l’équipe. Nous allons nous battre pour des minutes et le coach va décider de ce qu’il veut faire. Nous avons confiance en lui. Il sait ce qu’il fait. Il connaît son travail. Il va donc réunir les meilleurs joueurs sur le terrain ».

Le profil défensif de Tom Thibodeau pourrait convenir au style de jeu du Français. Mais Frank Ntilikina sait qu’il a encore beaucoup à prouver.

« Bien sûr, j’ai travaillé sur ma défense, mais aussi sur l’attaque, en étant un meilleur joueur, capable de scorer et de donner beaucoup d’options à mes coéquipiers. C’est pourquoi je me suis senti vraiment plus à l’aise à la fin de la saison dernière et c’est ce sur quoi j’essaie de travailler et de continuer à m’améliorer ».