Donovan Mitchell fait un don de 12 millions de dollars à son ancienne école

La Greenwich Country Day School est un établissement privé prestigieux du Connecticut où sont passés l’ancien président des Etats-Unis George W. Bush, notre confrère Bill Simmons, mais aussi Donovan Mitchell.

Sa maman y a enseigné, l’arrière du Jazz y a donc passé une partie de sa scolarité, et il a décidé de lui faire un don de 12 millions de dollars !

« J’ai déjà fait tellement de choses en dehors des terrains, et je suis aujourd’hui dans une position où je peux le faire à un niveau encore plus élevé » a expliqué Donovan Mitchell, qui vient de parapher un contrat de 163 millions de dollars sur cinq ans à Salt Lake City. Un montant qui pourrait même atteindre 195 millions de dollars s’il est élu dans une All-NBA Team cette saison.

Même si ce contrat ne débute qu’en juillet 2021, Donovan Mitchell a donc décidé de verser 12 millions de dollars, via deux fondations : le « Mitchell Family Scholarship Fund » qui sera consacré à des aides financières pour permettre à des enfants de milieux modestes de rejoindre cet établissement prestigieux et cher, et le « Nicole Mitchell Family Support Fund » qui ciblera davantage les enseignants.

Enfin, une partie de la somme sera dédiée à la construction d’une salle de sports, baptisée le D.O.N.! The Determination Over Negativity Mitchell Family Athletic Center.

Sur Twitter, Donovan Mitchell a exprimé sa fierté de pouvoir offrir des bourses à des enfants défavorisés qui n’ont pas les moyens d’intégrer une école privée.