Les Wolves veulent cadrer Malik Beasley

C’était une des grandes questions de l’intersaison pour les Wolves : allaient-ils miser sur Malik Beasley, qui s’était fait remarquer dans la rubrique des faits divers durant la pause de la saison, en menaçant une famille avec une arme à feu, et en pointant son fusil dans la direction de son fils de 19 mois ?

La réponse est oui puisque la franchise a offert un contrat de 60 millions de dollars sur quatre ans à l’arrière.

Lors de la visioconférence de rentrée, l’ancien joueur des Nuggets a donc esquivé les questions sur l’affaire, qui lui vaudra sûrement une suspension, alors que ses dirigeants ont tenté de rassurer, expliquant que Malik Beasley a besoin d’un cadre et que c’est exactement ce que les Wolves ont l’intention de lui offrir.

« Nous avons fait notre maximum, et encore davantage, pour nous assurer que cette situation soit traitée de la meilleure façon possible, en soutenant Malik et en créant un environnement et une structure dans lesquels les joueurs peuvent grandir, mûrir et se développer », a ainsi expliqué l’homme fort du club, Gersson Rosas.

Malik Beasley a-t-il été affecté par ces huit mois sans basket ? C’est son explication.

« C’est la plus longue période durant laquelle je n’ai pas pu jouer au basket, de façon organisée, depuis que je suis bébé », a-t-il ainsi déclaré. « C’est dur de ne pas pouvoir jouer, de ne pas être avec une équipe et de ne pas avoir cette organisation. En étant déjà de retour ici, nous pouvons nous mettre au travail ».

« Quand on parle de famille, ce n’est pas seulement quand tout va bien, que tout le monde est content et positif. La famille est là dans les bons et les mauvais moments »

Les Wolves pensent donc visiblement que le joueur de 24 ans a un peu perdu les pédales dans cette période si particulière, alors qu’il était loin du sport qui l’aide à se canaliser au quotidien.

« Quand on parle de famille, ce n’est pas seulement quand tout va bien, que tout le monde est content et positif », continue ainsi Gersson Rosas. « La famille est là dans les bons et les mauvais moments. Nous avons tous une famille. Tout le monde ici a une famille et il y a des choses qui se produisent et que beaucoup d’entre nous ne souhaitent pas. Il ne s’agit pas forcément de ce qui se produit, mais comment on y répond, à la fois en tant qu’organisation mais également de la part de Malik ».

La franchise de Minneapolis entend donc mettre le maximum de choses en place pour cadrer Malik Beasley, grâce notamment à l’aide de ses parents. Ce sera ensuite à lui de prendre ses responsabilités.

« Nous avons fait nos recherches, nous avons fait le maximum, tant avec Malik et tous nos autres joueurs qu’avec Juancho, et nous avons pris la décision de les intégrer à cette franchise parce que nous croyons en eux », conclut Gersson Rosas. « Nous croyons en leur croissance, nous croyons en leur développement, et nous avons le sentiment qu’en tant que membres de cette organisation, ils vont pouvoir devenir les meilleures versions d’eux-mêmes, et nous allons investir toutes nos ressources pour rendre cela possible ».