Bojan Bogdanovic sera-t-il prêt pour la reprise ?

Touché à un ligament du poignet en janvier, Bojan Bogdanovic a longtemps refusé de passer sur le billard, aveuglé par le potentiel de cette équipe du Jazz qu’il a rejoint il y a un an. Avant finalement de s’y résoudre en mai, en pleine incertitude à cause de du Covid, pour se concentrer sur l’exercice 2020-2021 : Mike Conley, Rudy Gobert et Donovan Mitchell étant encore sous contrat, il pouvait se permettre de griller une cartouche.

« Après avoir parlé à chaque joueur, chaque membre du staff et de l’équipe dirigeante, on a décidé que c’était probablement mieux d’avoir une équipe en bonne santé pour cette saison » raconte-t-il au Deseret News. Ils n’imaginaient pas à ce moment-là la reprise dans la « bulle », l’intersaison raccourcie, et que l’ancien Pacer ne pourrait effectuer sa récupération dans les meilleures conditions. Car la convalescence dans ce genre de blessure est généralement de six mois, mais l’ailier arrive au bout de ce délai sans avoir pu jouer avec contact.

« Ça fait la différence quand ce gars-là est absent dans les situations chaudes »

« On devra réévaluer ma situation quand on aura commencé les entraînements avec contact, donc je ne peux pas dire si je serai prêt ou pas pour le début de la saison. Je dois attendre, commencer par du un-contre-un, du cinq-contre-cinq, et voir comment mon poignet réagit. Mais je suis très content de la situation actuelle (…) Mon mouvement est bon. Je ne pense avoir aucun problème à ce niveau-là, ce qui est important pour moi car c’est la main avec laquelle je tire. »

De quoi rassurer les fans du Jazz, impatients de voir ce dont est capable leur équipe quand elle est au complet, surtout avec le retour de son deuxième meilleur marqueur, sniper le plus précis de l’escouade de loin.

Tout le monde se souvient des éprouvants numéros de solistes de Donovan Mitchell en playoffs, y compris Rudy Gobert : « Bojan est un très grand basketteur : un super shooteur à 3-points, un créateur, ainsi qu’un super scoreur, surtout dans les situations clutchs. Ça fait la différence quand ce gars-là est absent dans les moments chauds. »