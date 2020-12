Eric Bledsoe et Steven Adams, les nouveaux tauliers des Pelicans

Si un nuage de tristesse et de nostalgie flotte encore sur les plaines arides de l’Oklahoma alors que le chouchou local, Steven Adams, a été échangé après sept ans de bons et loyaux services, le pivot néo-zélandais ne voulait pas faire dans le dramatique. « Je ne suis pas mort non plus », se marrait-il dans son humour habituel.

Et pour cause, une autre « fanbase » peut se réjouir de récupérer le solide intérieur pour encadrer la jeune troupe déjà en place à la Nouvelle Orléans. En plus de Steven Adams, les Pelicans vont également bénéficier de l’expérience d’un autre vétéran du circuit NBA : Eric Bledsoe, à la mène.

Un projet prometteur

« J’ai toujours aimé le jeu d’Adams », affirme un Eric Bledsoe souriant sur le site des Pelicans. « En jouant contre lui, je sais qu’il pose toujours des écrans physiques. C’est un gars qui pense d’abord à l’équipe. On a un très bon groupe de gars, qui veut changer la culture et atteindre les playoffs. Adams a déjà joué avec des grands joueurs, des potentiels Hall of Famers à OKC. L’avoir avec nous est super pour aider à encadrer les jeunes gars. »

Quant à son nouveau partenaire sur les pick & roll, il est aussi content d’atterrir dans une franchise qui ne reconstruit pas du sol au plafond. Avec Brandon Ingram, Lonzo Ball, JJ Redick, et évidemment Zion Williamson, les Pelicans sont un groupe « prometteur », guidé par un « entraîneur de la vieille école » en Stan Van Gundy.

« Il y a beaucoup de talent sur tous les postes. Un nouvel entraîneur. Ce n’est pas vraiment un projet de reconstruction, mais c’est un projet qui a clairement du potentiel », reprend Steven Adams. « De grands talents, de très bons jeunes joueurs et de bons vétérans. C’est très prometteur. »

En attendant de pouvoir construire progressivement leur entente, les Pelicans peuvent se réjouir d’avoir réussi une intersaison plutôt correcte, après l’échange inévitable de Jrue Holiday qui aura finalement impliqué quatre équipes et pas moins de 17 joueurs !

« On ne s’est pas encore tous retrouvé en tant qu’équipe, mais je peux vous dire que je suis enthousiaste et heureux de rencontrer tout le monde », poursuit Steven Adams. « En termes de stratégie et d’alchimie collective, il faudra me reposer la question la semaine prochaine et je pourrais mieux vous répondre. À ce stade, je ne sais pas même pas si je serai titulaire. Je n’ai eu aucune assurance en ce sens et je ne veux pas trop m’avancer. Je reste prêt à faire tout ce dont l’équipe aura besoin. »

Impatient de jouer avec le « phénomène » Williamson

Que le grand Kiwi se rassure, il devrait bien être titulaire. Et le cinq majeur des Pelicans a plutôt fière allure avec Steven Adams et Zion Williamson dans le secteur intérieur, et une propulsion arrière qui devrait se composer d’Eric Bledsoe, associé à Lonzo Ball et Brandon Ingram.

« J’ai hâte de jouer avec Lonzo », ajoute Eric Bledsoe. « Je jouais avec Giannis qui porte aussi beaucoup le ballon. Il y aura une phase d’adaptation mais je pense que Lonzo est un grand joueur, très talentueux. Il sait jouer avec et sans ballon. Il n’a pas besoin de scorer 30 points chaque soir car il fait tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. Il sait comment faire pour influencer le jeu [sans forcément scorer]. »

S’ils doivent prouver qu’ils peuvent écarter le jeu de façon constante, Lonzo Ball et Eric Bledsoe auront en tout cas une pléiade d’options pour distribuer le cuir, avec JJ Redick ou Brandon Ingram sur les extérieurs et donc Steven Adams ou Zion Williamson plus à l’intérieur. Ce dernier fascine encore par le mystère qui plane encore autour de son niveau de jeu à venir cette année. Steven Adams trépigne à l’idée de jouer aux côtés du phénomène…

« Son potentiel est clairement très élevé. C’est un athlète fantastique, un joueur incroyable. Il est taillé comme une brique… vous connaissez la suite. Ça va être bon de jouer avec lui. »