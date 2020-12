Andre Drummond : « Mon objectif est d’être le meilleur défenseur de l’année »

Il n’y avait pas de suspense dans le dossier Andre Drummond avec une « player option » à 28.7 millions de dollars que l’ancien Piston a activé pour rester à Cleveland, où il est ravi de jouer les mentors. « Mon plan a toujours été de rester à Cleveland » assure-t-il chez Cleveland.com. « C’est une jeune équipe qui veut apprendre et gagner. Elle a juste besoin d’être un peu guidée. Je pense que moi, J.B. Bickerstaff, Kevin Love et Larry Nance pouvons aider ces gars. L’aventure est fun, c’est pour ça que j’ai décide de rester. »

« J’ai été drafté par Detroit et j’ai connu ça » poursuit-il. « On voulait avoir un objectif commun. On n’en est pas loin avec les Cavs, on a des joueurs capables de faire du bruit, et si on ne fait pas les playoffs, on n’en sera pas loin. Je pense qu’il nous faut peut-être un an pour être une très bonne équipe. J’ai hâte. Je peux récrire mon histoire ici. Faire tout ce que j’ai fait à Detroit. Les opportunités sont sans limite et je peux faire de grandes choses. »

Les grandes attentes de J.B. Bickerstaff

Sur le plan collectif, il n’a jamais fait mieux qu’un premier tour (deux fois), un objectif qui serait déjà une réussite pour ces Cavs. Sur le plan individuel par contre, l’ambition est au rendez-vous comme toujours avec lui, mais elle est ici boostée par son entraîneur. « On a de grandes attentes en défense concernant Andre » explique J.B. Bickerstaff, donc l’équipe était avant-dernière l’an passé dans l’exercice. « On croit qu’il peut fermer la raquette complètement. On croit qu’il peut être mentionné dans la course au meilleur défenseur de l’année. Et on en a parlé avec lui. »

« Offensivement, il a beaucoup de talent. Et si on parle de gagner des matchs, il fait des différences en défense comme peu d’intérieurs. On veut qu’il s’impose de ce côté-là, l’attaque suivra. » Challenge accepté.

« Mon objectif est d’être DPOY » affirme Andre Drummond, qui n’a pourtant jamais fait mieux qu’une 10e place dans ce classement (avec 3 points) en 2016, également quatre fois meilleur rebondeur de la ligue, et qui a tourné à 17.5 points, 11.1 rebonds, 1.4 contre et 1.5 interception en 8 matchs avec les Cavs.

« Il n’y a pas de raison que je n’y arrive pas avec la défense qu’on met en place. Elle est faite pour que je sois bon de ce côté-là. Je suis bon sur ce que je vais devoir faire : bouger mes pieds, contrer des tirs, voler des ballons et être une présence près du cercle » conclut-il. À voir…