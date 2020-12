[podcast Hype X Basket USA] Le grand bilan de la free agency

C’est le grand retour d’un podcast sur Basket USA, et pour cela, on s’est associé à Hype Sports Media qui produit depuis plus d’un an des émissions sur tous les sports US (baseball, hockey, football, soccer…). Aux manettes, Sylvain Fian, journaliste chef d’édition tv pour Eurosport, La chaine L’Equipe et TV5 Monde, et autour de lui, des experts dont la plupart sont aux Etats-Unis, au plus près des joueurs et des franchises.

Pour la NBA, on retrouve ainsi Melvin Karsenti, notre correspondant à San Francisco depuis plusieurs années, Antoine Bancharel, notre confrère basé à New York, et Angelo Tsagarakis, l’arrière franco-grec, formé aux Etats-Unis, passé par la Pro A, la Pro B, le championnat grec et devenu l’un des meilleurs joueurs de 3×3.

Pour ce nouveau RDV audio, le podcast reviendra autant de fois que l’actu « HYPE » se fera ressentir avec des débats, des analyses, des interviews et des invités. Et même des réactions d’après-match recueillies par Melvin et Antoine sur place. On tiendra aussi compte de vos demandes et de vos questions pour lancer des débats.

Pour cette première, retour sur la free agency avec un bilan complet des mouvements de cette courte intersaison. Dès jeudi, début des previews, équipe par équipe, avec Basket USA pour l’écrit et Hype pour l’audio.

Hype x Basket USA est disponible sur toutes les plateformes (Spotify, Deezer, Apple, Ausha…)

