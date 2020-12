Kevin Durant veut désormais se tester sur les parquets

Il était un des grands absents de la saison passée et ses grands débuts aux Nets avaient ainsi été retardés. 18 mois après sa rupture du tendon d’Achille durant les Finals 2019 avec les Warriors, Kevin Durant est enfin de retour.

Le 13 décembre prochain, Brooklyn commence sa présaison et l’ailier pourrait alors retrouver les parquets. Ce qui signerait la fin d’une longue convalescence.

« J’avais déjà été blessé ou opéré par le passé », rappelle le MVP 2014 à ESPN, avant de préciser. « Mais la plus longue rééducation était de trois mois. La première phase d’une rupture du tendon d’Achille, c’est trois mois. On ne peut pas marcher, il faut utiliser une trottinette. »

Comme la saison passée fut coupée en deux, avec la suspension au printemps et la reprise en été, et que la saison qui va commencer a été repoussée (par rapport à une reprise habituelle en octobre), KD a profité de deux mois supplémentaires pour revenir. Un délai précieux même si l’ancien du Thunder prévient que tout n’est pas parfait.

« J’ai bossé aussi dur que possible. J’ai 14 années d’expérience dans la ligue, donc même sans cette blessure, je ne serais pas à 100%. Le temps a fait son œuvre. Mais je me sens solide. Je veux jouer sans trop penser à ça. Quand on pense trop à ne pas se blesser, c’est justement là qu’on se blesse. Je vais faire de mon mieux et on verra. »

La star de Brooklyn a énormément travaillé avec son coéquipier Kyrie Irving, mais aussi avec John Wall, qui a souffert de la même blessure quelques mois avant lui. Pour Kevin Durant comme pour John Wall, l’impatience de les revoir en tenue est palpable et une question s’impose : seront-ils à leur meilleur niveau ?

« Qui sait ? », conclut KD. « Je veux simplement voir comment je me sens dans un match NBA. »