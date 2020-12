Les Pistons continuent leur rajeunissement en signant l’ailier lituanien Deividas Sirvydis

Choisi en 37e choix de la Draft 2019 par les Pistons, Deividas Sirvydis avait signé un contrat longue durée en faveur de l’Hapoel Jérusalem en mai dernier. Mais, lancé dans un grand mouvement de rajeunissement, Detroit a décidé de faire venir directement son prodige lituanien, qui a évidemment accepté ce contrat de trois ans.

Plus jeune joueur de l’histoire du Lietuvos Rytas à débuter en ligue lituanienne, à 16 ans (détrônant ainsi Jonas Valanciunas), Deividas Sirvydis est un talent précoce. À 2m03 pour 93 kg, il est un joueur qui peut alterner sur les postes extérieurs avec un bon shoot à 3-points, ainsi que le confirment ses 42% de réussite derrière l’arc (40/96) en 35 rencontres d’EuroCup (où il tournait à 6 points et 3 rebonds la saison passée).

Déjà apparu brièvement outre-Atlantique pour la ligue d’été de Las Vegas, Deividas Sirvydis fait surtout figure de projet à long terme pour des Pistons en pleine reconstruction. Il devrait ainsi participer au camp d’entraînement des Pistons, aux côtés notamment de Killian Hayes, Sekou Doumbouya mais aussi Derrick Rose et Blake Griffin, mais il devrait plus vraisemblablement passer son temps à faire l’ascenseur entre la NBA et la G-League.