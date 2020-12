Le GM des Kings explique pourquoi il n’a pas gardé Bogdan Bogdanovic

Alors qu’il devait, dans un premier temps, être envoyé aux Bucks via un « sign-and-trade », Bogdan Bogdanovic a finalement débarqué à Atlanta pour un contrat de quatre ans et 72 millions de dollars.

Les grands perdants dans cette histoire, outre les Bucks, sont donc bien les Kings puisqu’ils ont perdu leur troisième meilleur marqueur de la saison passée sans aucune contrepartie. Pourtant, Sacramento aurait pu s’aligner sur l’offre d’Atlanta et ainsi conserver le Serbe. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix ?

« On a eu quelques jours pour prendre cette décision, pour analyser les choses sous tous les angles », raconte ainsi Monte McNair, le GM des Kings. « Bogdan est à l’évidence un très bon joueur et une raison du succès des Kings, surtout en fin de saison passée. Mais, en fin de compte, on essaie d’avoir le plus de souplesse possible pour l’avenir. On veut conserver une capacité à ajouter des talents à notre groupe. Voilà pourquoi on ne s’est pas aligné. »

Un contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans, soit 18 millions par saison en moyenne, aurait été un poids de plus dans les finances des Kings. Buddy Hield doit encore toucher 84 millions sur quatre ans et Harrison Barnes 60 millions sur trois ans. Sans oublier la prolongation signée il y a quelques jours par De’Aaron Fox, qui commence en 2021 (163 voire possiblement 195 millions sur cinq ans).

Les dirigeants californiens ne voulaient pas se plomber pour les années à venir, surtout pour un groupe qui n’a toujours pas atteint les playoffs. Ceci explique aussi les contrats d’un an offerts à Hassan Whiteside, Frank Kaminsky et Glenn Robinson III.

Ainsi, plus de la moitié de l’effectif des Kings (on peut ajouter Cory Joseph, Nemanja Bjelica, Jabari Parker ou encore Richaun Holmes) est en fin de contrat en 2021, ce qui va permettre de remodeler l’effectif l’été prochain.