La France prend sa revanche sur l’Allemagne

Vainqueur de la Grande-Bretagne vendredi, la France a rempli sa mission automnale en s’imposant 86-74 à Pau face à l’Allemagne dans les éliminatoires pour l’Eurobasket 2022. Une revanche pour les Bleus qui avaient été dominés outre-Rhin, et c’est le capitaine Andrew Albicy qui a d’abord montré l’exemple dans un début de match très offensif, proche du hourra basket. Albicy lance un 9-0 conclu par Axel Bouteille pour permettre aux Bleus de mener 14-9.

Sous les panneaux, Mathias Lessort s’en va au dunk pour maintenir l’écart (20-15), et la France est devant à la fin du 1er quart-temps (25-22). Mais les hommes de Vincent Collet ne parviennent pas à faire le break, et il faut attendre un panier d’Amath M’Baye à la limite des 24 secondes pour que la France se redonne un peu d’air (33-29). L’Allemagne est en embuscade, et il faut un nouveau dunk de Lessort pour que la France atteigne la pause en tête (42-41).

Habitué du basket allemand, Lessort continue son chantier au retour des vestiaires, que ce soit au alley-oop ou à la passe pour trouver Yakuba Ouattara à 3-points (51-51). Malgré ça, les Bleus gâchent des munitions et il faut attendre un 3-points d’Albicy pour qu’ils gardent les commandes à la fin du quart-temps (61-59).

Moment choisi par Jerry Boutsiele pour prendre les choses en main. Tout en puissance, avec le And-1, le Limougeaud inscrit 7 points de suite, puis Ouattara enfonce le clou avec un dunk dans le trafic (70-63). L’Allemagne est au bord du K.O., et Ouattara enfonce le clou à 3-points (75-66) pour battre son record de points en sélection.

C’est Isaia Cordinier qui permet aux Bleus d’atteindre les 10 points d’avance, et ainsi de gérer cette avance jusqu’au bout avec un Ouattara déchaîné : 24 points et le trophée de MVP du match. Au final, la France s’impose 86-74 pour une 3e victoire en quatre matches, et la sélection va pouvoir passer l’hiver à l’abri en attendant la prochaine fenêtre de qualification prévue pour février. Et ce sera toujours sans les NBAers.