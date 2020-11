Un contrat dégressif et reconductible chaque année pour Austin Rivers chez les Knicks

Si New York n’a pas réussi de grosse prise sur le marché de la « free agency », la franchise a suivi sa stratégie de l’été dernier, en ne distribuant que des contrats courts aux joueurs décidés à la rejoindre.

Alec Burks (6 millions), Elfrid Payton (5) et Nerlens Noel (5) ont ainsi tous signé un contrat d’une seule saison.

Et si le « sign-and-trade » permet à Austin Rivers de disposer de son côté d’un contrat de trois ans, celui-ci est assez particulier. En effet, le bail est dégressif (3.5 millions pour 2020/21, 3.3 millions pour 2021/22 et 3.15 millions pour 2022/23). Surtout, seule la première saison est garantie, New York pouvant libérer le « combo guard » avant chaque intersaison, en 2021 et 2022. La franchise garde ainsi le maximum de flexibilité financière.

Elle en a d’ailleurs encore pas mal dans cette « free agency » 2020 puisqu’elle a 18.3 millions de dollars à dépenser, et même 23.3 millions si elle utilise sa « room exception » pour garder Elfrid Payton.