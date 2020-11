Enes Kanter très heureux de retrouver Portland

Apprécié mais peu utilisé en playoffs par les Celtics, Enes Kanter a été envoyé à Portland par Danny Ainge pour faire des économies. Une décision dont le Turc ne va pas se plaindre, lui qui avait noué des liens forts à Portland lors de son passage à la fin de la saison 2018/19.

« Dès le premier jour, la franchise, mes coéquipiers, le staff et la ville m’ont accueilli à bras ouverts » rappelle-t-il chez HoopsHype. « Il y a deux ans, en février 2019 quand je me suis fait couper par les Knicks, ils ont en quelque sorte sauvé ma carrière. Je me suis tellement amusé pendant cette saison : la cohésion dans le vestiaire était incroyable, les leaders que sont Dame et C.J. sont incroyables, le basket est redevenu fun pour moi. »

Des retrouvailles appréciées des deux côtés : « le jour où j’ai été transféré à Portland, Dame m’a envoyé ‘allons chercher le titre’. J’étais hyper excité. J’ai aussi vu CJ avant-hier, et il était content que je sois de retour. Mais il n’y a pas seulement eux, tous les gars sont contents de me voir revenir. »

Un joueur d’expérience au service du collectif

Le titre est le véritable objectif de Blazers qui sont passés à côté l’an dernier avec toutes leurs blessures, mais qui devraient être à 100% bientôt, quand C.J. McCollum aura soigné sa vertèbre, Zach Collins sa cheville et Rodney Hood son tendon d’Achille.

Ce dernier a été prolongé par la franchise, comme Carmelo Anthony, tandis que Robert Covington, Derrick Jones Jr. et Harry Giles ont débarqué. Dans le même temps, le club a dit au revoir à trois éléments importants de la rotation, Hassan Whiteside, Mario Hezonja et Trevor Ariza, mais sur le papier l’intersaison est réussie.

Au milieu de tout ça, Enes Kanter arrive pour densifier la raquette et dépanner si Zach Collins n’est pas prêt pour le début de la saison, comme il l’avait fait en 2019, avec l’envie qu’on lui connaît.

« J’ai beaucoup d’expérience, j’apporte toujours de la dureté quand je suis sur le terrain, je prends des rebonds, je joue au poste, je pose des écrans. Mais surtout, à ce stade de ma carrière, je peux essayer de rendre mes coéquipiers meilleurs. On a beaucoup de jeunes joueurs et je vais les aider autant que possible. »