Avec beaucoup de fierté, Seth Curry continue d’écrire sa belle histoire

Fils de Dell Curry et frère de Stephen, Seth a avancé dans l’ombre une bonne partie de sa vie. Non drafté à la sortie de l’université, il a multiplié les allers-retours entre la G-League et la NBA pendant deux ans, avant d’enchaîner enfin quelques matchs à Sacramento. Assez pour faire son trou à Dallas ou un écart d’une saison à Portland ne l’aura pas empêché de signer un vrai gros contrat NBA en 2019 : 32 millions sur quatre ans.

« J’ai dû mériter ma place tout au long de mon parcours » décrit-il dans des propos relayés par Sixers Wire. « On dit à beaucoup de joueurs draftés sur leur potentiel qu’ils ont leur place, ils construisent là-dessus et ont une chance. Moi, j’ai dû mériter cette chance, en tirer le meilleur, c’est pour ça que j’apprécie chaque année, chaque pas sur ce chemin. Mon parcours est différent, unique, et j’ai hâte de vivre la prochaine étape de ma carrière. »

Le troisième meilleur shooteur à 3-points de NBA ces deux dernières saisons

Ce sera à Philadelphie : les Sixers de Doc Rivers, son beau père, ont monté un échange pour le faire venir dégainer autour de leur duo, Joel Embiid et Ben Simmons. Une autre forme de reconnaissance. Dallas a récupéré Josh Richardson, plus à l’aise en transition et en défense, mais a perdu un joueur affichant 44% de réussite à 3-points en carrière, qui a terminé troisième de la ligue dans l’exercice lors des deux dernières saisons.

Des chiffres qui font tourner la tête des Sixers, qui avaient un vrai problème à 3-points. À 8 millions la saison, c’est une aubaine pour Philly, qui espère voir l’arrière continuer sa progression.

« Chaque fois que je mets un pied sur le terrain, je tire avec un gros pourcentage. Il faut juste éviter les contretemps, en terme d’opportunités ou de blessures. Il faut progresser chaque année, continuer à faire ce que je fais bien, ajouter des facettes différentes à mon jeu, tout en restant en bonne santé » conclut-il.