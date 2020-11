Marc Gasol détaille ce qu’il peut apporter aux Lakers

À presque 36 ans, Marc Gasol se dirige lentement mais sûrement vers la retraite, mais il n’y est pas encore et ce sont les Lakers qui vont profiter des talents de l’Espagnol l’an prochain, au grand dam des Raptors.

Le déménagement de ces derniers à Tampa (Floride) aurait joué dans sa décision, mais ce sont surtout les chances de remporter un autre titre après celui de 2019 qui ont fait la différence.

« C’était compliqué » confesse-t-il. « Les premiers jours de cette free agency ont été durs pour moi, mais une fois que je me suis dit : ‘Ok, quel va être mon nouveau défi ?’ J’ai trouvé que la bonne chose à faire était de rejoindre les Lakers. » Le pivot a été flatté par l’intérêt des champions en titre et s’est laissé convaincre par un contrat de 5.3 millions de dollars sur deux ans pour ouvrir un nouveau chapitre.

À l’entendre, il préférait aller à Los Angeles et avoir moins de responsabilités que s’il était resté à Toronto, où il aurait dû assurer de la continuité dans la raquette après le départ de Serge Ibaka.

« Je ne pense pas que mon aventure à Toronto aurait pu être meilleure. Nous étions toujours à la poursuite du titre, mais je n’étais pas certain de pouvoir être le joueur dont ils avaient besoin pour y arriver. Je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c’était de rejoindre les Lakers et de contribuer à ce qu’ils ont en place. »

Moins de finition, plus de création

Il ne va pas reprendre les alley-oops de JaVale McGee et Dwight Howard, partis à Cleveland et Philadelphie : « il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne suis pas une menace en altitude » confirme-t-il. « Mais je peux faire pleins d’autres choses pour aider mes coéquipiers. » Le DPOY 2013 va reprendre le rôle de tour de contrôle défensive de celui qui fut élu en 2009, 2010 et 2011, dans un registre différent.

« J’essaie d’arriver dans certaines zones en avance sans sauter car le temps que je reste en l’air n’est pas très long. J’essaie donc d’utiliser mon instinct et ma science du jeu, la façon dont je l’étudie, pour arriver avant les autres attaquants. J’utilise beaucoup la communication en tant que pivot. Tu es derrière tout le monde. Je pense que la communication façonne la confiance et résout des problèmes. Je sais qu’elle sera très bonne. On sera tous sur la même longueur d’onde parce qu’au final la défense permet de gagner des matchs. »

Et en attaque, il se mettra au service du collectif davantage à la création qu’à la finition. « Je suis le genre de gars qui pense d’abord à faire des passes. (LeBron) marque quand il veut marquer. Donc il faut essayer de créer de l’espace, des angles d’attaque, d’occuper son joueur autant que possible. Ce sera un effort d’équipe avant tout. On verra ça sur le parquet quand on sera ensemble, c’est forcément différent quand tu imagines les choses de l’extérieur. » Marc Gasol et les Lakers ont un peu moins d’un mois pour prendre leurs marques.