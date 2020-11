Huit ans après, Hassan Whiteside retourne chez les Kings

Peu courtisé cet automne, Hassan Whiteside a finalement réussi à trouver une nouvelle équipe puisque les Kings l’ont signé pour un an, au minimum salarial. Et il s’agit d’un retour aux sources pour le désormais ex-intérieur des Blazers car il revient tout simplement chez la franchise qui l’a drafté puis lancé dans le grand bain.

À l’époque, le mariage entre les deux camps n’avait toutefois pas fonctionné puisque le 33e choix de la Draft 2010 n’avait disputé que 19 matchs en deux saisons, avant de s’expatrier au Liban et en Chine. Cette fois-ci, DeMarcus Cousins n’étant plus là, la concurrence ne sera pas la même et il y a fort à parier pour que le pivot de 31 ans possède un rôle plus important en Californie.

Auteur d’un exercice 2019-20 à 15.5 points, 13.5 rebonds et 2.9 contres de moyenne, Hassan Whiteside n’a malgré tout pas été conservé par Portland, en raison de son manque de maturité, de son attitude désinvolte et de la présence de Jusuf Nurkic. Il reste tout de même l’un des meilleurs rebondeurs/contreurs de NBA.

Son renfort ne sera en tout cas pas de trop dans la raquette de Sacramento, actuellement composée de Jabari Parker, Nemanja Bjelica, Richaun Holmes et Marvin Bagley. Les Kings enregistrent par conséquent leur première arrivée via la « free agency ».

L’ancien joueur du Heat devra cependant (re)faire ses preuves puisqu’il sera de nouveau « free agent » dans un an.

INTERSAISON 2020 DES KINGS

Arrivées : Tyrese Haliburton, Hassan Whiteside (Blazers).

Départs : Bogdan Bogdanovic (Hawks), Harry Giles (Blazers), Alex Len (Raptors), Kent Bazemore (Warriors), Corey Brewer.

Les free agents qui prolongent sont en gras, les rookies encore non signés sont en italique.