Le jeu de maillot des Grizzlies en hommage à leur ville est baptisé cette année « Memphis Soul City Edition », une précision qui met en lumière l’héritage culturel de la métropole du Tennessee et notamment la légende Isaac Hayes, récompensé aux Oscars en 1971 pour la musique du film « Shaft, les nuits rouges de Harlem ».

En plus d’avoir son nom sur la tunique, le compositeur décédé en 2005 a également ses fameuses lunettes noires apposées sur le maillot. Celui-ci porte des rayures faisant référence aux vinyles de sa célèbre maison de disque Stax Records, qui lui avait offert dans un contrat une Cadillac Eldorado incroyable dont les couleurs or et bleu turquoise sont reprises ici. La typo des lettres « M » et « G » sur les bandes font elles référence au Ghana, où il avait été nommé roi honorifique d’une région pour ses nombreuses actions humanitaires.