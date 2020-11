Embouteillage à venir lors du training camp des Mavericks

L’objectif automnal des Mavericks était de récupérer une troisième star ou puissance offensive pour aider Luka Doncic et Kristaps Porzingis. La mission n’a pas été un franc succès, mais la franchise a tout de même un peu remodelé son effectif et s’est surtout préparée pour l’été prochain.

Le recrutement, qui pourrait se résumer au départ de Seth Curry et à l’arrivée de Josh Richardson et James Johnson, semble terminé d’après le Dallas Morning News. Et pour cause : il n’y a plus de place dans le groupe !

Toujours d’après nos confrères, comme J.J. Barea devrait suivre Willie Cauley-Stein ou Trey Burke et rempiler, pour une saison, même si rien n’est encore annoncé, les Mavericks se retrouveront avec 16 contrats garantis et deux « two-way-contract » (Tyler Bey et Nate Hinton). Il faut aussi ajouter les contrats non garantis (Exhibit 10) que sont Freddie Gillespie et Devonte Patterson. Ces derniers tenteront d’arracher leur place pendant le training camp.

Un camp d’entraînement qui va devenir très compétitif puisque pas moins de 20 joueurs s’y trouveront ! Pour rappel, il faudra commencer la saison dans moins d’un mois avec seulement quinze éléments, plus deux « two-way contract ». Bien évidemment, une grosse partie de ces joueurs va rester, mais pour le reste, les places seront chères.

Les Mavericks auront deux possibilités pour réduire le groupe : couper des joueurs ou alors monter des échanges.

L’effectif potentiel des Mavericks le 1er décembre prochain

Meneurs : Luka Doncic, Jalen Brunson, Trey Burke, J.J. Barea

Arrières : Tim Hardaway Jr., Josh Green, Tyrell Terry, Nate Hinton

Ailiers : Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Wesley Iwundu, Devonte Patterson

Ailiers forts : Maxi Kleber, James Johnson, Tyler Bey, Freddie Gillespie

Pivots : Kristaps Porzingis, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Boban Marjanovic