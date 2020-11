Ancien assistant des Warriors et des Celtics, Darren Erman rejoint Tom Thibodeau aux Knicks

Pour renforcer son banc à New York, Tom Thibodeau est allé chercher une veille connaissance, puisque ESPN nous apprend que Darren Erman va devenir assistant sur le banc des Knicks.

Surnommé « Baby Thibodeau » par Rajon Rondo, il a travaillé avec Thibodeau justement et Doc Rivers à Boston il y a maintenant plus de dix ans. Ensuite, il a passé trois ans à Golden State, et connu une fin d’aventure rocambolesque avec Mark Jackson.

Puis, après ce malheureux épisode, il connaît un nouveau passage à Boston en 2014-2015, avant de rejoindre les Pelicans et Alvin Gentry pour quatre saisons. Enfin, la saison passée, encore avec les Celtics, il était le coach de l’équipe affiliée de G-League, les Maine Red Claws.