Kelly Oubre Jr. ravi de rejoindre une grosse écurie comme Golden State

Klay Thompson blessé pour la saison, les Warriors ont réagi en allant récupérer Kelly Oubre Jr. à Oklahoma City après son transfert depuis Phoenix. L’ailier, qui va fêter ses 25 ans en décembre, est ravi de rejoindre une franchise de premier plan où il ressent déjà la culture de la gagne.

« C’est excitant de voir la ville, de commencer à travailler sur le terrain avec le staff » s’est-il réjoui il y a quelques heures pour son premier point presse en tant que Warrior. « C’est incroyable d’être dans cet environnement, de ressentir l’énergie dans la salle. »

Il a déjà eu l’occasion de sentir le souffle de la Dub Nation, l’Oracle Arena. En 2017, lors d’une embrouille entre Bradley Beal et Draymond Green, le jeune Wizard était allé distribuer des coups à… Klay Thompson. « Ma carrière et ma vie avaient besoin de maturité, de progression. Je pense encore à ce genre de comportement et je regrette. Mais on avance, on grandit, on vit, on apprend. Je suis là maintenant, je suis un Warrior. » Et fier de l’être.

Il est en fin de contrat, doit toucher 14 millions qui en couteront plusieurs dizaines en « luxury tax », mais compte bien les justifier sur le parquet, avec en ligne de mire déjà une prolongation.

« Je suis optimiste donc je me vois bien m’intégrer et faire de cet endroit ma maison. C’est une super opportunité de jouer avec des gars qui sont déjà reconnus et de trouver ma place à leurs côtés » conclut-il ainsi.