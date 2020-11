Boston garde Tacko Fall

Mascotte du public du TD Garden, Tacko Fall devra patienter pour rejouer devant des spectateurs, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il sera toujours à Boston puisque les dirigeants lui ont proposé un nouveau « two-way contract ». Ce n’est pas un véritable contrat NBA, mais crise sanitaire oblige, il pourra rester plus longtemps avec les Celtics puisque la limite de 45 joueurs s’est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.

Son souhait est désormais d’entrer vraiment dans la rotation, derrière Daniel Theis, Robert Williams et Tristan Thompson, et il expliquait il y a quelques jours qu’il avait beaucoup appris dans la « bulle ».

« J’ai acquis beaucoup d’expérience, surtout en playoffs. On entend beaucoup sur l’intensité des playoffs, et c’est effectivement différent. Il faut être davantage concentré. On affronte la même équipe plusieurs fois, et ils proposent tellement de choses différentes qu’il faut s’adapter. Et puis les joueurs jouent tellement dur, et je voulais le voir de mes yeux. Aujourd’hui, je sais que ce que j’ai à faire. Les gens vous le disent en permanence, mais quand vous le voyez de vos propres yeux, quand vous le visualisez, vous comprenez ce qu’il faut faire et ça m’a beaucoup aidé dans mon développement. »

INTERSAISON CELTICS 2020

Arrivées : Aaron Nesmith, Payton Pritchard, Jeff Teague (Hawks), Tristan Thompson (Cavaliers), Tacko Fall

Départs : Vincent Poirier (Thunder), Enes Kanter (Blazers), Gordon Hayward (Hornets), Brad Wanamaker

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.