Qualifications Euro 2022 : Luka Doncic a tout tenté pour jouer avec la Slovénie

Luka Doncic a un lien très fort qui l’unit avec la sélection slovène. Il avait notamment éclaboussé la scène internationale de son talent, à 18 ans à peine, lors du championnat d’Europe 2017 remporté par la Slovénie.

Alors que son pays s’est déjà fait avoir par le format des fenêtres internationales lors des qualifications pour la Coupe du monde 2019, en étant privé de ses meilleurs éléments, la mobilisation est générale pour les qualifications pour l’Euro 2022, dont deux matchs se joueront lors des fenêtres à venir (du 23 novembre au 4 décembre).

Comme la France, la Slovénie va devoir évoluer sans ses joueurs NBA ni ses joueurs d’Euroleague, se heurtant notamment aux mêmes problèmes que la FFBB face à la NBA. Parmi les joueurs concernés, Luka Doncic a pourtant tout tenté pour faire profiter la Slovénie de sa disponibilité. Mais rien n’y a fait.

« Luka le voulait vraiment » a déclaré le président de la fédération slovène de basket, Matej Erjavec. « Il a appelé le propriétaire de son club pour jouer, mais en raison de l’absence d’accord entre FIBA et la NBA, ça n’a pas fonctionné. Le fait est que les clubs ont déjà commencé à rappeler leurs joueurs aux États-Unis. Luka voulait même régler le problème sans nos discussions, mais ça n’a pas fonctionné ».

Le nouveau sélectionneur slovène, Aleksander Sekulic, a également regretté qu’un terrain d’entente n’ait pu être trouvé avec la NBA et les Mavs, alors que les deux matchs importants se présentent, face à l’Ukraine et surtout face à la Hongrie, actuel leader du groupe avec deux victoires.

« Luka et moi étions en contact permanent », a-t-il ajouté. « Il s’est également entraîné avec notre staff ici, il s’est préparé, était très motivé et voulait vraiment aider. Il a cherché toutes les voies possibles à travers toutes les connaissances qu’il a et avec toute son influence, mais malheureusement il a échoué ».