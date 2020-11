Alex Len file aux Raptors

À 27 ans, Alex Len va découvrir la quatrième équipe de sa carrière, et c’est à Toronto (ou plutôt Tampa…) qu’il posera prochainement ses valises. Comme annoncé par The Athletic, les Raptors l’ont signé pour un an. Quant au montant de son salaire, il reste pour le moment inconnu mais pourrait être au minimum.

Très affaiblie depuis les départs de Serge Ibaka (Clippers) et Marc Gasol (Lakers), la raquette canadienne enregistre donc un second renfort, juste après Aron Baynes. Pivot massif (2m13, 113 kilos), l’Ukrainien n’a jamais confirmé son statut de 5e choix de la Draft 2013, même si présence au rebond et son adresse à 3-points sont intéressantes.

La saison dernière, il tournait à 8.0 points et 5.8 rebonds en moyenne, en 18 minutes. Il accompagnera Pascal Siakam, Chris Boucher, Dewan Hernandez et donc Aron Baynes à l’intérieur, chez les champions 2019.

INTERSAISON RAPTORS 2020

Arrivées/signatures : Malachi Flynn, Fred VanVleet, Chris Boucher, Aron Baynes (Suns), DeAndre’ Bembry (Hawks), Alex Len (Kings)

Départs : Serge Ibaka (Clippers), Marc Gasol (Lakers)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies encore non signés sont en italique.