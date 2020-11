Markieff Morris prolonge aux Lakers

Alors que son frère Marcus a prolongé aux Clippers pour 64 millions de dollars, Markieff Morris a finalement choisi de prolonger son bail dans la maison d’en face, aux Lakers.

Alors que les Clippers voulaient réunir les deux frères, et que les Raptors envisageaient de le recruter pour compenser la perte de Serge Ibaka, Markieff Morris vient d’annoncer qu’il serait toujours aux Lakers la saison prochaine, et ça confirme que les champions en titre ont bâti un effectif pour viser le back-to-back. Contrairement à Marcus, il n’a pas touché le pactole puisqu’il s’est engagé pour un an de plus au salaire minimum.

Les Lakers n’en ont d’ailleurs pas terminé avec leur recrutement puisqu’ils peuvent encore signer deux joueurs supplémentaires au minimum. On évoque même la piste de Nicolas Batum pour l’une des deux places…

INTERSAISON LAKERS 2020

Arrivées/signatures : Dennis Schroder (Thunder), Montrezl Harrell (Clippers), Wesley Matthews (Bucks), Marc Gasol (Raptors), Alfonzo McKinnie (Cavaliers), Kentavious Caldwell-Pope, Markieff Morris

Départs : Danny Green (Sixers), Quinn Cook, Dwight Howard (Sixers), Avery Bradley (Heat), Rajon Rondo (Hawks), JaVale McGee (Cavaliers)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.