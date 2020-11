Les Grizzlies misent sur le frère de Michael Porter Jr. pour trois saisons

Memphis enchaîne les paris. Car après avoir offert 35 millions de dollars sur quatre ans à De’Anthony Melton, le club du Tennessee vient d’offrir un contrat de 6 millions de dollars sur trois ans à Jontay Porter.

Pourtant, on n’a plus vu le petit frère de Michael Porter Jr. (2m11, 21 ans) en match officiel depuis mars 2018. À l’époque, il jouait encore à l’université de Missouri et comptait se présenter à la Draft avec son frère. Finalement, il s’était rétracté, voulait refaire une saison en NCAA avant de se lancer dans le grand bain.

Sauf qu’en octobre, il avait subi une double rupture des ligaments croisés du genou à l’entraînement. Et s’était de nouveau déchiré un ligament croisé du genou au mois de mars suivant.

Il s’était quand même présenté à la Draft 2019, sans être choisi, mais Memphis l’avait récupéré par la suite.

La saison dernière, il a donc travaillé loin des terrains, ne jouant ni en NBA, ni en G-League. Les Grizzlies doivent en tout cas apprécier ce qu’ils voient à l’entraînement de l’intérieur, qui tournait à 9.9 points (44%), 6.8 rebonds, 2.2 passes et 1.7 contres de moyenne en 25 minutes de jeu, lors des 33 matchs de sa saison universitaire.

Même si, vu ses antécédents niveau blessures, le contrat de Jontay Porter n’est sans doute que peu garanti. En tout cas, le recrutement de Memphis est sans doute terminé avec ce 16e joueur dans son effectif.