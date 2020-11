Les Hawks en pole position pour signer Rajon Rondo et Danilo Gallinari ?

Depuis l’annonce de la retraite de Vince Carter, les Hawks ont un objectif : trouver de l’expérience pour compenser et encadrer son jeune noyau avec Trae Young, John Collins, De’Andre Hunter, Cam Reddish et Kevin Huerter.

Sans surprise, la franchise s’est retrouvée dans les rumeurs autour de DeMar DeRozan, Gordon Hayward, Jrue Holiday ou encore Rajon Rondo, une liste à laquelle le New York Times ajoute Danilo Gallinari. Notre confrère Marc Stein explique qu’Atlanta serait même en pole position pour recruter Rajon Rondo et Danilo Gallinari.

Le premier ferait un bon professeur pour Trae Young, mais on le disait plutôt partant pour rejoindre les Clippers jusqu’à présent. Le second intéresse lui Miami et Dallas depuis la dernière « trade deadline », avec des Mavs qui auraient tenté de monter un échange hier soir pour l’attirer selon Matt Babcock.

Pourquoi les deux hommes refuseraient des challenges intéressants chez des candidats au titre pour rejoindre un projet encore en construction ? Tout simplement parce que les Hawks ont 43 millions de dollars en banque, la plus grosse enveloppe de la ligue pour cette intersaison.