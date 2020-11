Lors de la Draft 2019, Tyler Herro se préparait à rejoindre Boston

Considéré avec le recul comme l’un des « steals » de la Draft 2019, Tyler Herro a récemment confié qu’il avait fini par abandonner l’ensemble qu’il arborait ce soir là, et c’est plutôt une bonne nouvelle…

« Je crois qu’il est chez mes parents, mais il est probablement devenu trop petit pour moi. C’était déjà serré », a-t-il soufflé au sujet de son costume plutôt sombre orné de motifs à fleurs… violets et bleus.

L’ancien pensionnaire de Kentucky a en revanche livré une anecdote qui risque de miner un peu le moral des fans des Celtics. Tyler Herro a en effet indiqué qu’il aurait pu faire le bonheur des Celtics, et s’était même préparé pour cette éventualité. Jusqu’à ce que Pat Riley ne vienne bouleverser ses plans…

« On pensait que j’allais aller à Boston avec le 14e choix, mais Miami m’a alors choisi avec son 13e pick. J’ai été béni de venir ici au lieu d’aller là-bas », s’est-il rappelé, lui qui a dû se remémorer cet instant lorsqu’il a grandement participé à l’élimination des C’s en finale de conférence, notamment avec 37 points dans le Game 4.

« Mon agent m’a dit que Pat Riley lui avait envoyé un texto. À partir de ce moment-là, après l’avoir entendu de mon agent, je l’ai entendu de la voix du commissioner. C’était émouvant c’est clair. C’était un grand moment pour moi, j’étais enthousiaste ».

À la place, Boston s’est rabattu sur Romeo Langford qui n’a joué qu’une seule minute en finale de conférence…

Contrairement à la classe 2020 qui n’aura donc pas le privilège de revêtir des costumes aussi affriolants que celui de la nouvelle pépite du Heat, Tyler Herro a eu le bonheur de vivre une Draft dans les règles de l’art. Son conseil aux plus jeunes pour l’événement de cette nuit qu’il suivra avec attention ? « Juste profiter du moment ».

« Ça arrive vite, et on ne se fait drafter qu’une fois. Donc profitez au maximum pendant que vous le pouvez. Parce qu’une fois que ce sera terminé, particulièrement cette année alors qu’il n’y aura pas de « Summer League », la saison va commencer rapidement et ça va arriver vite. Donc profitez. J’ai quelques anciens coéquipiers de la fac qui y sont. Donc je suis prêt à voir où ils vont atterrir ».