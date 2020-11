Que va faire Gordon Hayward ? Depuis quelque temps, les rumeurs circulent autour de l’ailier, qui aimerait bien quitter les Celtics (pour les Pacers ?) mais ne veut pas faire une croix sur sa « player option » à 34.2 millions de dollars si cela lui fait perdre trop d’argent dans la foulée.

Pas facile dans ces conditions de trouver un compromis qui arrange tout le monde, et c’est sans doute pour ça qu’ESPN annonce que le joueur et Boston ont demandé à repousser l’heure du choix.

Normalement, les joueurs avaient ainsi jusqu’à 17h, heure américaine (23h en France) pour activer ou pas leur « player option ». Gordon Hayward et les Celtics ont réussi à reporter cette deadline jusqu’à jeudi, soit après la Draft. Histoire d’y voir plus clair sur les besoins des autres clubs et ainsi monter un échange plus intéressant ?

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.