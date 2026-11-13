Quand Cal Bowdler commettait sept fautes en un seul match…

Depuis l’apparition de la BAA (ancêtre de la NBA) en 1946, les fautes personnelles sont comptabilisées et distinguées des fautes techniques. Au bout de six fautes personnelles, un joueur se retrouve automatiquement exclu.

Certaines subtilités du règlement ont pourtant conduit à des situations loufoques, comme lorsque Robert Sacre avait continué à jouer malgré ses six fautes, en février 2014.

En effet, le règlement NBA impose à chaque équipe de conserver cinq joueurs sur le parquet. Celui qui évoluait alors chez les Lakers avait donc été contraint de rester en jeu, sa franchise ne comptant plus que quatre autres éléments « valides ». Seule particularité de ce cas de figure : chaque faute personnelle supplémentaire commise par le joueur censé être expulsé entraîne une faute technique infligée à son équipe, et donc un lancer franc pour l’adversaire.

Un « garbage time » dans lequel tout le monde est distrait

Le 13 novembre 1999, Cal Bowdler allait lui aussi dépasser le seuil autorisé des six fautes personnelles, dans des circonstances bien différentes. Cette fois, ce n’était pas dû à un manque de joueurs, mais à une erreur de décompte des arbitres et des officiels de la table de marque.

Sans se douter que leur intérieur allait inscrire son nom dans les livres d’histoire, les Hawks se déplaçaient ce soir-là dans l’Oregon pour y défier les Blazers.

Déjà pliée à la mi-temps (76-44 en faveur de Portland), cette rencontre a permis aux habituels remplaçants d’Atlanta de bénéficier d’un temps de jeuconséquent. Parmi eux, Cal Bowdler, qui va livrer une copie exécrable en près de 15 minutes. Dépassé sur plusieurs interventions défensives, le 17e choix de la Draft 1999 accumule les fautes personnelles et offre plusieurs « and-one » à ses adversaires, parmi lesquels Jermaine O’Neal et Joe Kleine.

Entré en jeu à 3 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps, le rookie écope de sa première faute une minute plus tard. Il débute ensuite le quatrième quart-temps avec deux nouvelles fautes en deux minutes. Puis c’est au tour de Bonzi Wells et Greg Anthony de provoquer des fautes de l’ailier-fort des Hawks qui, désormais, en totalise cinq.

À 2 minutes 50 de la fin du match, Jermaine O’Neal provoque la sixième faute de Cal Bowdler et obtient en prime le « and-one ». Censé être exclu, l’intérieur d’Atlanta profite finalement du manque d’attention des arbitres et des officiels de la table de marque pour rester en jeu !

Avant de conclure son « chef-d’œuvre » avec sa septième et dernière faute, toujours sur Jermaine O’Neal, deux minutes plus tard. Il quitte ainsi pour de bon le parquet, à 50 secondes du terme de la partie.

Avant Bowdler, Don Otten et Lew Hitch

À l’arrivée, Cal Bowdler termine avec une feuille de statistiques improbable : 2 points, 2 rebonds et 7 fautes, en 15 minutes. Une performance rarissime dans l’histoire de la NBA, particulièrement depuis l’instauration de l’horloge des 24 secondes, lors de la saison 1954-55.

Il n’est toutefois pas le premier joueur à avoir atteint ce total. Le 24 janvier 1967, Adrian Smith, des Cincinnati Royals, avait lui aussi terminé une rencontre avec sept fautes personnelles, face aux Knicks.

Et, avant l’apparition de l’horloge des 24 secondes, deux joueurs avaient même fait encore mieux : Don Otten et Lew Hitch.

Le 24 novembre 1949, le premier, qui portait alors la tunique des Tri-Cities Blackhawks (qui deviendront ensuite les… Atlanta Hawks), avait commis huit fautes face aux Sheboygan Red Skins (aujourd’hui disparus). Cette fois, en profitant du règlement autorisant un joueur censé être expulsé à continuer de jouer pour que son équipe puisse conserver cinq éléments sur le parquet.

Le 17 janvier 1952, Lew Hitch avait égalé ce record avec les Minneapolis Lakers, face aux Syracuse Nationals. Son coéquipier George Mikan avait d’ailleurs lui aussi dépassé la limite habituelle, avec sept fautes personnelles !

À la différence de Cal Bowdler, ces deux joueurs avaient donc bénéficié d’une exception réglementaire, et non d’une erreur des officiels.

Quoi qu’il en soit, ces performances resteront sans doute des anomalies dans les livres d’histoire. À moins que des arbitres et des officiels ne soient à nouveau distraits…