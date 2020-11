New Balance : les Clippers et un tremblement de terre pour la KAWHI

Il n’y a pas eu de titre pour Kawhi Leonard pour sa première saison avec les Clippers, mais l’ailier a désormais sa chaussure signature. Et ce mardi, elle arrive dans les magasins avec une teinte qui rappelle justement sa franchise.

Sur une base noir/blanc, les quelques touches de bleu et rouge évoquent le maillot des Clippers. Un rappel qu’on retrouve encore plus largement sous la semelle.

Plus originale, la teinte « Seismic Moment » est un clin d’œil au tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a eu lieu le jour de la signature de Kawhi Leonard avec les Clippers. Pas sûr que ceux qui ont ressenti la secousse trouvent la référence réjouissante.

Les deux paires sont déjà disponibles en France pour 160 euros.

