Matt Barnes fier que les Warriors honorent l’équipe « We Believe » de 2007

L’annonce de ce maillot « City Edition » barré du nom « Oakland » a fait plaisir aux fans des Warriors, comme aux nostalgiques et aux plus anciens, qui ont apprécié à l’époque la fameuse équipe « We Believe » de 2007, qui avait réalisé un exploit en playoffs, en éliminant les Mavericks au premier tour.

Matt Barnes, qui a joué dans cette équipe à fort caractère (Baron Davis, Monta Ellis, Stephen Jackson, Al Harrington, Jason Richardson…), avant de revenir à Golden State gagner une bague avec Stephen Curry et Kevin Durant, s’est réjouit de revoir ce maillot être porté par la franchise californienne.

« J’adore, vraiment », a-t-il déclaré dans l’émission The Jump. « Une des choses dont je me suis rendu compte quand je suis revenu en 2017, l’année du titre, c’est à quel point l’amour pour cette équipe existait encore. Pas seulement dans la ville, mais chez les joueurs également. Curry, Durant, Klay Thompson, Draymond Green, ils étaient tous à fond derrière cette équipe ‘We Believe’. »

L’ancien ailier a d’ailleurs toujours le projet (en attente actuellement) de réaliser un documentaire sur cette équipe de 2006-2007. La preuve que cette formation a marqué les esprits, alors même que son seul fait d’armes est d’avoir éliminé Dallas au premier tour cette saison-là.

« On a gagné une seule série de playoffs, mais on a conquis les cœurs de tous », poursuit Barnes. « Je pense que c’est une bonne chose (ce maillot) et un grand honneur, car ils ont perdu beaucoup de superbes fans avec ce déménagement. Même si les deux villes ne sont pas trop éloignées, le public de San Francisco ne sera pas le même que celui d’Oakland. »