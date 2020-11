Les Warriors ouvrent les portes de « The Dubble »

Recalés pour la reprise de la saison dans la « bulle » de Disney World en juillet dernier, les Warriors ont organisé de leur côté un mini-camp de quinze jours à la fin du mois de septembre.

Une bonne occasion pour se retrouver plus de six mois après la suspension de la saison, le 11 mars dernier, et de goûter à nouveau à l’odeur des parquets pour certains blessés de longue date, comme Klay Thompson et Kevon Looney.

Une caméra a suivi la franchise dans « The Dubble » (une expression inventée par le dirigeant Kirk Lacob), la « bulle » des Warriors, entre le nouveau protocole sanitaire à respecter dans le Chase Center, les parties de NBA 2K sur l’écran géant de la salle et les exercices et autres matches d’entraînement.