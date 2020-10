Du 23 septembre au 6 octobre, les Warriors organisaient un mini-camp, comme les sept autres équipes écartées de la « bulle » d’Orlando. L’occasion pour leurs joueurs, en vacances forcées depuis mi-mars, de retrouver des sensations, de s’entraîner à nouveau ensemble et de tisser quelques liens en vue de la saison prochaine.

Contrairement à Stephen Curry et Draymond Green, Klay Thompson était lui de la partie pendant ces deux semaines. En phase de reprise, il n’a pas participé à tous les exercices. Il en a tout de même profité pour goûter à nouveau aux joies de la compétition pour la première fois depuis sa rupture du ligament du genou gauche, survenue lors du Game 6 des Finals 2019.

Et comme l’a confié l’arrière lors d’un entretien avec The Undefeated, son retour fut loin d’être de tout repos.

« Le premier jour, je me suis senti un peu rouillé. En attaque, mon shoot partait à droite, puis il partait à gauche. En défense, je me faisais prendre dans mon dos et j’étais battu quand je devais réduire la distance avec l’attaquant. C’était difficile au niveau de ma condition physique. Mais avec le temps, la rouille est partie. On commence à jouer, à se déplacer, à voir des tirs tomber dedans. C’était comme le jour et la nuit. Cela vous fait apprécier le jeu à sa juste valeur. C’était super de pouvoir revoir mes coéquipiers. Et c’était juste tellement amusant d’être là. »

Focalisé sur la saison prochaine

Éloigné des parquets depuis plus d’un an (16 mois pour être plus précis), Klay Thompson a évidemment rongé son frein lors de cette longue période de rééducation, durant laquelle il a notamment utilisé du cannabis thérapeutique.

Mais, plus que la compétition dont il est éperdument épris, c’est un autre aspect qui lui a particulièrement manqué pendant sa convalescence.

« La compétition, c’est tellement kiffant. Il n’y a rien de tel que les playoffs. Donc ça vous manque. Tout ce cheminement pour avoir une chance de remporter un titre vous manque. Ce qui vous manque, c’est le basket. Les récompenses seront toujours là. Mais ce qui m’a le plus manqué, ce sont les déplacements et le fait de voir nos fans sur la route. C’est quelque chose de vraiment spécial pour moi depuis neuf ans. »

S’il ne sait toujours pas quand il pourra reprendre en match officiel, la date de reprise de l’exercice 2020-21 n’étant pas déterminée, le quintuple All-Star est cependant sûr d’une chose : les Warriors seront prêts.

« Peu importe quand la saison commencera, nous serons tous prêts. C’est notre devoir de nous tenir prêts. Donc le plus important, ce n’est pas [la date]. »