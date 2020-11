À la Draft, les Lakers ciblent plutôt des joueurs déjà « NBA Ready »

Tout juste sacrés champions pour la 17e fois de leur histoire, les Lakers s’apprêtent à vivre un été relativement mouvementé puisqu’ils ne possèdent actuellement que six joueurs sous contrat. En plus de la « free agency » et/ou du marché des transferts, ils auront également l’occasion de se renforcer par le biais de la Draft puisqu’ils disposeront d’un choix au premier tour : le 28e.

Et si l’on en croit les dernières indications d’ESPN et Hoops Rumors, ils devraient l’utiliser pour se focaliser sur la sélection d’un élément « NBA Ready », c’est-à-dire capable d’apporter rapidement à une équipe. Comme ce fut le cas avec Kyle Kuzma et Josh Hart ces dernières années. À deux semaines du grand jour, les « Purple & Gold » se sont effectivement entretenus avec Yoeli Childs et Grant Riller. Respectivement âgés de 22 et 23 ans, ils sortent tous les deux d’un cursus complet de quatre années à la fac.

Yoeli Childs, l’ailier moderne par excellence

Passé par l’université de BYU, Yoeli Childs est un ailier capable d’évoluer aux postes 3 et 4. Il sort tout juste de son meilleur exercice en NCAA, bouclé avec des moyennes de 22.2 points et 9.0 rebonds lors de son année senior. Mais ce sont surtout ses 48.9% de réussite à 3-points (avec un peu plus de deux tentatives par match) qui risquent d’attirer le regard de quelques dirigeants. Et plus particulièrement du côté de Los Angeles car, en plus des Lakers, les Clippers se sont aussi récemment entretenus avec lui.

Au-delà de ses qualités athlétiques, de sa propension à dominer au poste (avec ses passes notamment) ou à sanctionner de loin et de sa capacité à occuper différentes positions, Yoeli Childs dispose de faiblesses qui justifient le fait qu’il soit parfois annoncé non-drafté.

En plus de son âge avancé (23 ans en janvier), et donc d’un potentiel moins important que d’autres, il a encore tendance à commettre des fautes évitables en défense. Bien qu’il ne soit pas le plus mauvais dans ce domaine, malgré une rapidité latérale limitée et une irrégularité certaine pour couvrir le « pick-and-roll ».

Grant Riller, un meneur orienté vers le scoring

Quant à Grant Riller, il est lui passé par l’université du College of Charleston. Ce meneur de jeu n’est pas réputé pour ses talents de passeur mais plutôt de scoreur. Preuve en est, ses statistiques lors de son année senior ressemblent à celles d’un arrière : 21.9 points, 5.1 rebonds, 3.9 passes et 1.6 interception. Pour autant, malgré une tendance avérée pour le scoring, ses pourcentages sont convaincants car, en quatre ans de fac, il a converti 52% de ses tirs et 36% de ses tentatives à 3-points.

Bien qu’il ne possède pas de qualités évidentes dans le maniement du ballon et dans la création de son propre tir (et celui des autres), Grant Riller n’est pas attendu très haut pour deux raisons précises : son âge et des lacunes défensives. À bientôt 24 ans, il risque vite d’atteindre son plafond et personne ne s’attend à ce qu’il devienne subitement un défenseur chevronné. Il n’empêche qu’il peut tout de même rendre de fiers services à une formation en quête de coup de boost offensif en sortie de banc.

Depuis plusieurs années, les Lakers ont pour habitude de viser juste à la Draft lorsqu’il s’agit de dénicher des « prospects » qui deviendront de solides joueurs de rotation, que ce soit en fin de premier tour ou au second tour. Pour preuve, depuis 2014, Jordan Clarkson (46e en 2014), Larry Nance Jr. (27e en 2015), Ivica Zubac (32e en 2016), Alex Caruso (non-drafté en 2016), Kyle Kuzma (27e en 2017), Josh Hart (30e en 2017) ou encore Talen Horton-Tucker (46e en 2019) se sont tous plus ou moins révélés avec les « Purple & Gold », sans être nécessairement appelés à bénéficier d’un rôle important en NBA.

Peut-être que Yoeli Childs ou Grant Riller viendront s’ajouter à cette longue liste dans les mois à venir. Premier élément de réponse à cette interrogation dès le 18 novembre prochain, au soir de la Draft.