Officielle à la table de marque des Raptors, la maman de Kelly Olynyk lui a transmis le virus du basket

Il n’y a pas que Vince Carter et Tracy McGrady qui ont fait naître des vocations suite au pari de la NBA de monter des franchises à Toronto et Vancouver ! Ce 3 novembre, les Raptors fêteront officiellement leurs 25 ans d’existence et auront l’occasion de mesurer le chemin parcouru jusqu’au premier titre de champion acquis en 2019.

Nul doute que la famille Olynyk aura également un petit pincement au cœur à l’occasion de cet anniversaire. En effet, la mère de Kelly Olynyk, Arlene, officiait ce soir-là à la table de marque, devenant ainsi une pionnière dans un milieu jusque-là exclusivement réservé aux hommes.

En immersion jusqu’à ses 14 ans

Arlene Olynyk a occupé ce poste pendant dix ans, durant lesquels elle a accumulé un paquet d’anecdotes. Comme la fois où Michael Jordan est venu la voir après un quart-temps pour lui signifier qu’il lui manquait deux passes.

Elle se souvient aussi de ses premiers matchs quand les arbitres l’ignoraient, ne pouvant visiblement pas concevoir qu’ils devaient s’adresser à une femme à la table de marque. Sans oublier bien sûr les premiers exploits de son chérubin, Kelly, qui a grandi durant cette période et en a profité pour être au plus près de l’action.

Grâce au travail de sa mère, le jeune Kelly avait par exemple des places gratuites pour chaque match, mais aussi la possibilité de voir la vie de l’équipe en coulisses et d’apprivoiser sans le savoir ce qui allait être sa future vie.

« Il a grandi dans les gymnases » s’est remémorée Arlene Olynyk sur CBA.ca. « Il aimait assister au plus grand nombre de matchs possible et il venait dans le vestiaires. Il voyait certains de ces joueurs dans les coulisses, il voyait leur taille. Il voyait comment ils s’échauffaient avant le match parce qu’il devait rester avec moi ».

Autre petit moment sympa dont a pu profiter Kelly Olynyk : checker les joueurs avant leur entrée sur le parquet !

« Pour certains joueurs, une partie de leur rituel superstitieux consistait à checker avec le poing toutes les personnes présentes à la table de marque. Donc il pouvait descendre et avoir l’occasion de le faire avec Tracy McGrady ou je ne sais quel joueur superstitieux qui faisait ça avant d’aller jouer ».

Autant de petites choses qui ont donné le virus du basket et de la NBA au jeune Kelly, qui n’avait que 14 ans lorsque sa mère a arrêté d’officier à la table de marque, mais s’est décidé à suivre le même chemin que ses premières idoles des Raptors. « Je suis vraiment très heureuse qu’il apprécie cette expérience », a conclu Arlene Olynyk.