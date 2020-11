Le comparant à Mark Jackson, Isiah Thomas veut voir Rajon Rondo au Hall of Fame

Récemment sacré pour la deuxième fois de sa carrière, Rajon Rondo n’en finit plus de voir sa cote remonter en flèche. Auteur d’une campagne de playoffs de haute volée avec les Lakers, le meneur de 34 ans a redoré son image aux yeux de bon nombre d’observateurs, après des années de galère.

Isiah Thomas fait justement partie des personnes conquises par les performances et qualités de l’ancien des Celtics qui, même s’il doit composer depuis toujours avec des lacunes au shoot et au scoring, est considéré comme l’un des joueurs les plus intelligents de l’histoire. En plus d’être un formidable organisateur, couronné de trois titres de meilleur passeur de la Ligue (2012, 2013 et 2016).

La légende des Pistons possède même une comparaison judicieuse avec un autre meneur de renom qui dispose, toutes proportions gardées, d’un style de jeu similaire : Mark Jackson.

« Croyez-le ou non mais je place Rajon [Rondo] et Mark Jackson dans la même catégorie, en ce qui concerne le génie et le QI basket », explique Isiah Thomas chez Heavy.com. « Si vous observez ces deux meneurs, ils ont non seulement exploité au maximum leur talent mais ils ont aussi exploité au maximum leurs capacités intellectuelles. Ils sont tous les deux arrivés dans la ligue avec des lacunes importantes. Mais, sur un parquet, ils pouvaient la plupart du temps dominer leur adversaire de manière à ce qu’il ne puisse pas tirer profit de leurs faiblesses. Quant à eux, ils pouvaient cependant exploiter les faiblesses de leur adversaire. Et quand vous observez [Rajon] Rondo et Mark Jackson, d’un point de vue intellectuel, je ne pense pas qu’il y ait eu, dans l’histoire, deux meneurs capables de tirer davantage profit de leur talent, en dépit de leurs lacunes respectives. »

Un impact visible au-delà des statistiques

Les similitudes entre les deux meneurs avancées par Isiah Thomas se traduisent en chiffres car leurs statistiques en carrière sont relativement proches. En effet, tandis que Mark Jackson affiche des moyennes de 9.6 points, 3.8 rebonds, 8.0 passes et 1.2 interception (à 45% aux tirs, 33% à 3-points et 77% aux lancers) en 17 saisons NBA, Rajon Rondo affiche quant à lui des moyennes de 10.2 points, 4.7 rebonds, 8.3 passes et 1.7 interception (à 46% aux tirs, 32% à 3-points et 61% aux lancers) en 14 saisons NBA. Au passage, rappelons que Mark Jackson est le 4e meilleur passeur de l’histoire de la NBA. Pour l’instant, Rondo n’est « que » 15e.

Pour autant, « Zeke » souhaite que l’on ne se limite pas à de simples statistiques brutes lorsque l’on évoque le cas du double champion NBA.

« Le jeu se restreint tellement à ces quatre ou cinq catégories statistiques [points, rebonds, passes, interceptions et contres] que nous ne prenons pas en compte la connaissance du jeu. Nous ne jugeons et évaluons les joueurs qu’à travers ce prisme, [sans tenir compte de l’aspect cérébral], et c’est notamment le cas pour les joueurs afro-américains. Mais pour [Rajon] Rondo, vous pouviez reconnaître depuis le début son génie et son QI basket. Il n’ira pas au Hall of Fame pour ses qualités de shoot, de passeur ou ce genre de choses. Il ira au Hall of Fame parce qu’il est probablement l’un des joueurs les plus intelligents de l’histoire et parce que c’est un champion. »

Nul doute, en tout cas, que Rajon Rondo parviendra à parapher un joli contrat cet automne. Titulaire d’une « player option » de 2.6 millions de dollars, il décidera selon toute vraisemblance de ne pas l’activer afin de devenir « free agent » non protégé dans les prochaines semaines. Ce qui devrait lui permettre de décrocher un plus gros chèque, aussi bien à Los Angeles – chez les Lakers ou même chez les Clippers – qu’ailleurs.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.