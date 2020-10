Jusuf Nurkic : « Je veux être All-Star »

Alors qu’ils étaient très attendus l’an passé après leur finale de conférence en 2019, les Blazers ont énormément déçu. La qualification in extremis en playoffs dans la bulle, derrière un énorme Damian Lillard, a suffi pour sauver les meubles, mais l’équipe a énormément de pression pour l’année prochaine. Jusuf Nurkic ne s’y trompe pas.

« Depuis que je suis là, on a toujours été dans le coup. On doit vraiment l’être encore la saison prochaine car pour moi, c’est tu tues ou tu meurs » balance l’intérieur dans le podcast « Let’s Get Technical », lui qui a beaucoup manqué à son équipe et a prouvé sa valeur par son absence, puis par son apport quand il est revenu (17.6 points, 10.3 rebonds, 4 passes, 2 contres, 1.4 interception de moyenne en huit matchs.)

« Je me mets beaucoup de pression » poursuit-il. « Je veux être All-Star, je sais que j’en suis capable. À Portland, il faut faire une grosse saison pour être All-Star, je dois faire une grosse saison pour être All-Star. Sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif. C’est l’Ouest. Je le sais. Mais en même temps, du coup, je ne me vois pas comme un All-Star. Je veux d’abord que l’équipe ait du succès, et si je suis sélectionné, c’est super. »