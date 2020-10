La NBA et le syndicat des joueurs toujours divisés sur la date de reprise

Ce sera le 22 décembre ou le 18 janvier. Reste que la NBA et le syndicat des joueurs ne sont pas du tout d’accord sur la date de reprise de la saison 2020-2021 et qu’ils ont repoussé la date-butoir des négociations jusqu’à vendredi.

D’un côté, il y a les arguments économiques de la NBA et des propriétaires, qui expliquent qu’une reprise en décembre permettrait de récupérer 500 millions à 1 milliard de dollars supplémentaires. Avec une saison à 72 matchs, la ligue pourrait également éviter de rentrer en concurrence frontale avec les Jeux olympiques de Tokyo, et revenir à un calendrier classique l’an prochain. Ce qui serait souhaité par les diffuseurs.

Chez les joueurs, ceux qui n’ont plus joué depuis mars seraient globalement pour une reprise en décembre, mais une grosse partie de ceux présents dans la « bulle » veulent une intersaison plus longue. Certains ont été isolés pendant trois mois à Disney World et ils ne sont donc pas prêts à reprendre après seulement deux mois de pause.

Selon ESPN, la NBA s’impatiente car il faut aller vite pour tout mettre en place, avec la Draft et la free agency qui arrivent, et il sera compliqué de repousser davantage la décision.

Comme la NBA ne sait pas s’il sera possible d’accueillir des fans dans ses salles cette saison (ce qui engendrerait la perte de 40% de ses revenus), elle s’inquiète donc d’une reprise tardive. Pour l’instant, les deux camps sont toujours dans l’optique de trouver une solution mais en cas de blocage, la ligue peut casser l’accord collectif grâce à la « clause de force majeure ». Et dans ce cas-là, c’est toute la saison qui serait en danger…