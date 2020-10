Les Blazers rendent hommage à l’État d’Oregon avec leur prochain maillot « City Edition »

Pour la première fois de leur histoire, les Blazers vont porter un maillot avec le nom de leur État, l’Oregon, sur le poitrail. Depuis la création de la franchise NBA de Portland, en 1970, les Blazers s’étaient limités à leur ville, ajoutant notamment leur surnom « Rip City » sur certains maillots spéciaux.

Pour la saison 2020-21, les Blazers ont décidé de mettre à l’honneur « les paysages majestueux de l’Oregon » mais aussi les nombreuses Nations indiennes qui y vivent depuis très longtemps. En l’occurrence, les couleurs de ce maillot « City Edition » sont les couleurs terreuses avec du rouge, du jaune et du orange, plus deux tons de bleus qui sont censés rappeler la beauté des montagnes, lacs, forêts et de la côte pacifique dont peut se targuer l’Oregon.

Et on peut aussi retrouver des triangles intégrés dans la forme de l’état d’Oregon sur le short, rappelant l’importance de la famille et de l’attachement au sol.

Le nom « Oregon » qui figure donc sur ce maillot reprend pour le coup le style de police du panneau lumineux qui trône le long de la Willamette, indiquant la « vieille ville » de Portland avec une biche en son centre.

Comme le Thunder il y a quelques années, les Blazers vont mettre en avant l’héritage indien de leur État, reversant notamment une partie des ventes de ce maillot à une association qui s’occupe des jeunes de ces Nations indiennes.