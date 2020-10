Shaun Livingston pose deux conditions pour la réussite des Warriors la saison prochaine

Triple champion NBA avec les Warriors avant de prendre sa retraite après un revers en finale en 2019, Shaun Livingston a depuis intégré le staff dirigeant de Golden State et planche à ce titre sur la saison prochaine.

Ce dernier a donc livré son point de vue sur les aspects qui lui semblaient importants, alors que les hommes de Steve Kerr repartent après une saison ratée et vont devoir intégrer Andrew Wiggins au trio Curry-Thompson-Green.

Multiplier les « facteurs X »

Afin de retrouver les sommets au plus vite, le premier impératif sera de pouvoir compter sur un groupe complet, avec une large profondeur de banc, doté de menaces variées et capable d’apporter.

« Je pense que c’est simplement de pouvoir compter sur la contribution de toute l’équipe », a-t-il déclaré au « Morning Roast ». « Même si tu fais partie des grosses écuries, il arrive un moment où les matchs sont longs et en playoffs, ça devient encore plus primordial. Quand tu joues une série en sept matchs, tu cherches des contributions dans toute l’équipe. Donc je pense qu’il faudra renforcer ça ».

Ancien « facteur X » par excellence, Shaun Livingston a notamment rappelé que les équipes qui étaient allées loin en playoffs cette saison disposaient de gros effectifs. « Bien sûr, la puissance des stars est là, mais vous avez aussi les contributions de rôles complémentaires », a-t-il ajouté.

Au regard de l’évolution de son effectif, l’ancien meneur de jeu s’est également positionné pour l’éventuel renfort de vétérans afin d’encadrer les plus jeunes joueurs aperçus la saison dernière. « Il y a aussi ça, le fait d’avoir dû procéder à des changements l’an dernier et que l’équipe soit devenue plus jeune. Donc il faudra peut-être chercher à recruter des éléments d’expérience ou certains profils qui peuvent apporter ».

Peut-être des profils comme Dwight Howard dont on évoquait la venue au lendemain des Finals…