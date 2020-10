Wendell Carter Jr. veut montrer un visage plus agressif la saison prochaine

La saison prochaine sera-t-elle celle de la maturité pour Wendell Carter Jr ? Après deux premières saisons contrastées avec les Bulls, tant sur le plan individuel que collectif, l’intérieur de Chicago a déjà commencé à chantonner un refrain bien connu en NBA, assurant qu’il sera meilleur lors de sa troisième saison dans la ligue.

« L’année prochaine, vous allez clairement voir un Wendell différent », a-t-il récemment déclaré. « J’ai beaucoup communiqué avec le « front office ». J’ai beaucoup parlé avec mon nouveau coach. Ils m’ont dit qu’ils croyaient vraiment en moi. Ils veulent voir le même joueur que j’étais quand j’évoluais à Duke, ou même lors de ma première année dans la ligue ».

13.5 points, 9.1 rebonds et 2 passes décisives en moyenne, soit sa production lors de sa seule année à Duke (NCAA) en 2017-2018. Tel est le seuil « statistique » fixé par le joueur et sa franchise.

Même s’il reste à en savoir plus quant à la façon dont Billy Donovan entend l’utiliser, Wendell Carter Jr. compte aussi progresser dans l’état d’esprit et se montrer plus incisif, et moins passif au sein des schémas de jeu.

« Ils veulent voir plus de Wendell, un joueur affirmé et agressif. Ils peuvent me le dire autant qu’ils veulent, mais je veux vraiment pouvoir voir les progrès au fil de la saison et si le travail portera ses fruits. Je suis enthousiaste. J’ai l’impression que vous allez tous voir un Wendell plus agressif, surtout sur le plan offensif », a-t-il conclu.