Jakob Poeltl se voit bien rester aux Spurs

Malgré l’absence de LaMarcus Aldridge, il s’en est fallu de peu que les Spurs décrochent leur place au « play-in » dans la « bulle », et parmi les satisfactions texanes, il y a eu Jakob Poeltl. Dans les huit rencontres disputées à Disney World, l’Autrichien a tourné à 8.3 points, 8.1 rebonds et 1.4 contre de moyenne en 26 minutes, le tout à 64% aux tirs. Il va a donc aborder la « free agency » avec confiance, et il se verrait bien prolonger à San Antonio.

« Je me sens très à l’aise à San Antonio, et je peux très bien m’imaginer continuer de jouer ici » a-t-il expliqué à un média local. « La décision dépend davantage des Spurs que de moi. Ce n’est pas que ça m’inquiète, mais je ne sais pas à quoi va ressembler mon avenir. La décision ne dépend pas de moi à 100%. »

Free agent protégé, Jakob Poeltl peut recevoir et même accepter des offres extérieures, mais les Spurs auront la possibilité de s’aligner sur n’importe quelle offre pour le conserver. Ce qu’il souhaite, c’est du temps de jeu pour confirmer qu’il peut être productif. « J’ai prouvé que je pouvais gérer un plus gros temps de jeu et être efficace. Il ne s’agit pas de prendre le maximum possible, mais je veux gagner et me développer comme basketteur. »

En tout cas, vu l’état du marché et les besoins de l’équipe, il se voit rester : « Je pense qu’il est plutôt réaliste de dire que je vais rester à San Antonio. »