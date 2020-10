Raymond Felton conseille Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina pour réussir à New York

Gros marché en sommeil depuis de trop nombreuses années, la franchise des Knicks déchaîne toujours autant les passions. L’atmosphère du Madison Square Garden et leurs fans restent uniques en NBA et c’est aussi ce qui fait toute la difficulté, même pour les grands joueurs, d’y réussir.

C’est notamment le cas pour le poste de meneur de jeu, aujourd’hui occupé par deux jeunes joueurs âgés de 22 ans pour accompagner Elfrid Payton (26 ans) : Dennis Smith Jr et Frank Ntilikina. Raymond Felton, qui a évolué près de trois ans aux Knicks entre 2010 et 2014, et qui est peut-être le dernier meneur à s’y être réellement imposé, a ainsi donné quelques conseils à la relève pour réussir à New York. Le plus important : savoir résister à la pression.

« Ça demande juste de la confiance, » a-t-il notamment déclaré. « Avoir confiance en soi, ne pas se laisser prendre par la pression. C’est beaucoup de pression de jouer à New York. Les fans de New York aiment vraiment le basket, ils aiment vraiment les Knicks, et si vous n’êtes pas au niveau, ils vous le feront savoir. Si tu ne peux pas la supporter, c’est difficile, et j’ai vu que ça a fait du mal à la carrière de beaucoup de joueurs. »

Pour Raymond Felton, les fans des Knicks aiment particulièrement les cols bleus, et pas seulement les joueurs capables de marquer beaucoup de points. Pour lui, Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina ne doivent donc pas se décourager lorsqu’ils manquent d’adresse, pour tenter de peser sur le match par d’autres moyens.

« Il faut être dur, avoir confiance en soi, et travailler. Une chose que je sais que les fans de New York aiment, ce sont les joueurs qui jouent dur, qui donnent tout. Si vous ne mettez pas un tir, vous feriez mieux trouver autre chose pour aider cette équipe à gagner ou à rester dans le match. C’est une chose que j’ai ressenti dans cette salle, et de la part des fans. Je pense que c’est la chose la plus importante qui pourrait aider ces gars, à savoir simplement d’essayer d’être des joueurs complets, a-t-il ajouté. Tout le monde pense que tout est question de marquer des points. « Je dois marquer tous ces points pour avoir mon argent et obtenir ce contrat », mais il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez faire aussi, et être payé pour ça dans cette ligue ».