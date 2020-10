Ne dites surtout pas à Goran Dragic qu’il est vieux !

Ne parlez pas d’âge à Goran Dragic ! A 34 ans, le meneur veut bien admettre que ses cheveux grisonnants commencent à le trahir au niveau capillaire. Mais sur le terrain, le joueur du Heat se veut toujours chaud, comme il l’a prouvé ces deux derniers mois dans la « bulle » jusqu’à ce qu’une blessure à la voûte plantaire ne vienne ternir sa sortie.

« Je ne me sens pas vieux, pour être honnête, a-t-il déclaré au Sun Sentinel. Mais quand on entend dire que vous êtes vieux, ça vous affecte de manière positive, parce que vous voulez prouvez en retour et pouvoir dire : OK, vous pouvez dire que je suis vieux, mais je peux toujours jouer au basket. Je dois admettre que dans mon cas, mes cheveux gris ne plaident pas en ma faveur. Mais 30, 40… ce n’est qu’un chiffre ».

Un vétéran qui continue d’apprendre

Après 12 ans en NBA, Goran Dragic continue aussi d’apprendre, sur le jeu mais aussi sur lui, remerciant au passage Erik Spoelstra pour lui avoir permis de voir les choses différemment au fil de la saison, après avoir dû commencer tous ses matchs sur le banc derrière et passer derrière un rookie, Kendrick Nunn, une situation qui n’a pas toujours été facile à accepter.

« Je suis vraiment heureux de pouvoir être coaché par »Spo », parce qu’il enseigne tellement de choses, non seulement sur le basket, mais aussi sur la vie. Comme le fait de savoir parfois accepter quand on a tort, a-t-il ajouté avant de revenir sur son début de saison compliqué. Au début de cette saison, ça a été vraiment dur pour moi, quand Spo m’a dit : « G, tu vas sortir du banc ». Vous savez, ça n’a pas été facile. J’étais en état de choc. J’étais en colère. J’étais triste. Puis, je me suis dit : ‘OK, tu peux faire deux choses : aller te confronter à Spo pour dire, « Je devrais jouer plus de minutes » et lui prouver qu’il avait tort. Ou juste accepter et tirer le meilleur parti de cette situation ».

Le Slovène a donc choisi cette dernière option, et bien lui en a pris puisqu’elle a en partie contribué à la réussite du Heat cette saison.