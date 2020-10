Dirk Nowitzki justifie son refus de devenir assistant de Steve Nash à Brooklyn

Steve Nash aurait eu tort de ne pas évoquer l’idée avec son grand copain Dirk Nowitzki : pourquoi ne pas venir l’assister sur le banc des Nets ? « Premièrement, je ne sais pas si je pourrais le faire ailleurs qu’à Dallas. Deuxièmement, je pense que le timing n’est pas bon » répond l’Allemand au Dallas Morning News.

« J’aime passer du temps avec ma famille. Je suis tellement loin du basket en ce moment que ça ne m’a même pas traversé l’esprit. » Marc Stein avait vu juste quand il avait raconté cette petite histoire début septembre.

Dirk Nowitzki est à la retraite depuis un peu plus d’un an, après vingt saisons sur les parquets, et il n’a jamais caché qu’il voulait pleinement profiter de ce repos bien mérité.

Tout ce qu’il peut faire pour son pote Steve Nash, c’est lui souhaiter bonne chance pour ce grand challenge, mais il a confiance en lui pour le relever. « Ça va être marrant pour lui, il y aura des défis, mais il est prêt. Il a toujours été un leader naturel avec une attitude positive. »

« Il était toujours le premier à taper sur les fesses quand ça n’allait pas » souligne-t-il. « C’est un des coéquipiers les plus positifs que j’ai connus. Je pense qu’il va être super. Il va apprendre au niveau des temps-morts, des systèmes à appeler, ce genre de choses, mais il a déjà ce qu’il faut pour être un leader naturel selon moi. »