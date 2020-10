Tyronn Lue veut mettre en avant son expérience auprès des superstars pour coacher les Rockets

Accosté par un journaliste local dans l’avion qui le menait à Houston en vue de son entretien avec la direction des Rockets, Tyronn Lue a eu l’occasion de répéter son speech face caméra, répondant aux éventuelles questions auxquelles il pourrait être confronté, à commencer par ce qu’il pourrait apporter à l’équipe.

« Simplement ce que je suis en tant que personne, en tant qu’entraîneur. Avec ma façon de responsabiliser les gars, tout en tirant le meilleur d’eux. En tirer le meilleur, et les laisser jouer librement, les mettre en position de réussir, c’est sur ce point que je veux faire passer mon message », a-t-il déclaré.

Un expérience aux côtés des plus grands, comme joueur et coach

Ne manquant pas de souligner que coacher un duo de MVP comme celui composé par Russell Westbrook et James Harden représenterait une « opportunité très excitante », Tyronn Lue a par ailleurs mis en avant ses anciennes collaborations avec des superstars, en tant que joueur puis lorsqu’il est devenu entraîneur.

« Ça aide beaucoup, d’avoir eu la chance de jouer avec Michael Jordan, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, d’avoir pu coacher des LeBron James, Kevin Garnett, des gars comme ça. J’ai un certain vécu, et donc je sais ce qu’il faut faire pour coacher des stars, les accompagner. C’est une bonne chose d’avoir cet atout dans ma manche ».

Tyronn Lue s’est déjà entretenu avec plusieurs franchises dont les Sixers, qui ont finalement choisi Doc Rivers, les Pelicans, et les Clippers. S’il est très sollicité, l’ancien meneur de jeu aimerait désormais concrétiser son retour aux affaires en tant qu’entraîneur en chef.

« Ça fait du bien d’être très demandé, ce serait encore mieux de signer. Mais ça va, ça a été une bonne expérience pour moi… C’est super d’être sur le radar de beaucoup de gens. Je veux juste en tirer le meilleur parti ».