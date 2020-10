BeIN Sports nous gâte en proposant de revivre les deux dernières minutes de ce fabuleux Game 5 entre les Lakers et le Heat. 101-101 au tableau d’affichage. Balle à Jimmy Butler. La suite est déjà entrée dans la légende avec de nombreux rebondissements, des oublis au rebond offensif, des exploits individuels, et bien sûr ce shoot raté de Danny Green et cette passe lobée en touche de Markieff Morris.