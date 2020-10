3 décembre 2011, LeBron James découvre Anthony Davis

Il a fallu être patient, mais aussi créatif, mais les Lakers sont parvenus à arracher Anthony Davis aux Pelicans. C’était l’été dernier, et LeBron James avait vu juste.

L’intérieur All-Star était le joueur qu’il fallait à ses côtés pour ramener les Lakers vers les sommets. Il y a quelques jours, il le présentait même comme le plus fort joueur aux côtés duquel il ait joué en carrière ! Plus fort que Dwyane Wade donc. Mais aussi Kyrie Irving. À chaque conférence de presse, LeBron James met en avant son coéquipier, et jeudi, un confrère lui a demandé s’il se souvenait du moment où il avait craqué pour son coéquipier.

« Avant tout, il faut regarder son année à Kentucky, et ce qu’il avait été capable de faire en un an » rappelle le « King ». « Sa capacité à aller plus vite que les arrières, à dribbler face à des joueurs plus petits, à contrer, à attraper des passes lobées. Je me souviens d’un match, je crois qu’ils jouaient North Carolina, et il avait réussi le contre de la victoire. Il avait réussi le contre, et je crois que c’était face à John Henson si je ne me trompe pas. Ce contre était incroyable et ils avaient gagné. Ensuite, il suffit de regarder leur parcours pendant la March Madness. Il était largement le meilleur joueur universitaire. »

Sans surprise, la mémoire de LeBron James est intacte ! Le 3 décembre 2011, dans le choc face à North Carolina, Anthony Davis avait effectivement contré John Henson à quatre secondes de la sirène. Il avait ensuite récupéré le ballon, puis servi Marquis Teague pour assurer la victoire de Kentucky. Un succès à domicile, le 39e de suite dans leur salle ! Quelques mois plus tard, lui et les Wildcats remportaient le titre face à Kansas à… La Nouvelle Orléans, et l’intérieur décrochait le trophée de Most Oustanding Player.

Une vraie éponge

Le début d’une folle année pour Anthony Davis, sélectionné en première position par les Pelicans avant de partir aux JO de Londres pour épauler Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Chris Paul, Kevin Durant et… LeBron James.

« On est allé aux Jeux olympiques en 2012 avec le jeune Anthony Davis et c’était une vraie éponge. Ce n’était pas un rookie qui débarquait en pensant tout connaître, ou qui faisait ressentir qu’il était le meilleur joueur de l’année ou champion NCAA » se souvient LeBron James. « Il est arrivé avec la mentalité de tout absorber, que ce soit de moi, Kobe, D-Wade, Melo et les autres… On a de suite compris que c’était un super gamin, et à quel point, il allait devenir un grand joueur. »

Ensuite, au fil des années, c’est devenu une évidence, et il aura fallu attendre 2019 pour qu’ils unissent leurs talents en club. « En 2018, tout le monde le connaissait. Il n’y avait rien à ajouter. On voyait un gars capable de tout faire sur le terrain face à n’importe qui, et on anticipait ce que ça pouvait donner si on jouait ensemble. Je le dis du fond du cœur, et d’un point de vue basket, et c’est la vérité. Il en a bavé pour en arriver là. J’en ai bavé aussi. Mais peu importe car je savais combien il était unique. »